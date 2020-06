Pour l'instant, la réponse reste très floue. Mais en attendant la réouverture des clubs, certaines tendances se dessinent, au moins pour l'été.

Comme souvent, depuis le début de la pandémie, l'Allemagne semble donner le ton. Cela fait déjà quelques semaines que certaines adresses se sont reconverties en bar/terrasse. La solution pourrait aussi valoir pour la Belgique. À Gand, le Kompass a ainsi annoncé l'ouverture de sa terras...

Comme souvent, depuis le début de la pandémie, l'Allemagne semble donner le ton. Cela fait déjà quelques semaines que certaines adresses se sont reconverties en bar/terrasse. La solution pourrait aussi valoir pour la Belgique. À Gand, le Kompass a ainsi annoncé l'ouverture de sa terrasse estivale dès ce 10 juin. Ce qui ne veut pas dire que l'on pourra faire l'impasse sur les mesures imposées par ailleurs -réservation obligatoire, différents services, capacité limitée... Le goût de l'afterwork d'été, donc, mais en restant dans les clous. Cela devrait d'ailleurs être le cas pour toutes les terrasses en juillet et août. Depuis le dernier Conseil national de sécurité, les initiatives ont confirmé leur tenue, de la guinguette du parc de Forest à celle inaugurée au Hangar du Kanaal, à Anderlecht, en passant par Pleinpubliek ou, dans un autre genre, la Villa Empain qui a annoncé des nocturnes avec DJ. Et puis, toujours à Bruxelles, il y a aussi l'hôtel Jam qui, après avoir déjà mis à disposition des chambres pour le personnel soignant pendant le confinement, a proposé le "Brussels Social Club", "le plus grand espace sécurisé de rencontres et de loisirs de la capitale". Soit 3.000 m2 de chambres et terrasses transformées pour un repas en toute intimité, mais aussi une terrasse, voire une soirée privatisée, allumée par Chez Ginette. L'été, malgré tout...