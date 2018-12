Les 10 vidéos les plus populaires en Belgique en 2018

L'heure du bilan de fin d'année pour YouTube est arrivée. À quelques jours de son traditionnel Rewind compilant en une seule vidéo toutes les tendances de l'année écoulée, la plateforme vidéo a établi un top 10 des vidéos les plus vues dans notre pays. Teintée de noir, jaune et rouge (Coupe du Monde oblige), la liste comporte entre autres le clip de la chanson Stip na Stip qui sensibilise au harcèlement, l'attaque du guépard au parc Beekse Bergen ou encore Soufiane Eddyani, le jeune rappeur néerlandophone qui a marqué 2018 par ses millions de vues sur YouTube.

TOP 10

1. "Move tegen pesten"

Première place méritée pour la vidéo lancée par la chanteuse Tinne Oltmans, publiée dans le cadre d'une campagne de la chaîne KetNet afin de lutter contre le harcèlement scolaire. "Nous avons lancé le mouvement en 2012. Cela fait chaud au coeur de voir à quel point les Ketnetters sont déterminés à dire "non" à l'intimidation et que Move tegen pesten est la vidéo la plus populaire en Belgique. Il s'agit d'un signal puissant contre le harcèlement de la part des Ketnetters, de leurs parents, des associations et des écoles, et nous sommes reconnaissants pour cette première place!", a déclaré Maarten Janssen, Netmanager chez Ketnet. La vidéo, publiée en janvier 2018, cumule plus de 2,6 millions de vues.

2. La reprise de Niels Destadsbader

Célèbre dans le Nord du pays, Niels Destadsbader a repris le titre Believe du groupe K's Choice et a fait le buzz lors de sa prestation dans Liefde voor Muziek, émission télévisuelle dans laquelle plusieurs chanteurs connus reprennent des titres célèbres. Une reprise qui avait suscité l'engouement avec plus de 2,3 millions de vues.

3. Les touristes français attaqués par des guépards aux Pays-Bas

Similaire au concept du parc d'Aywaille, le parc Beekse Bergen aux Pays-Bas propose lui aussi aux visiteurs une visite du parc à faire en voiture parmi les animaux en liberté, à condition de respecter les quelques règles de sécurité établies par celui-ci. Il était par exemple interdit de sortir de son véhicule, règle qu'une famille française n'a pas décidé de respecter en sortant de la voiture pour aller saluer les guépards. Filmé par une famille néerlandaise, ce qui devait arriver arriva: les guépards ont attaqué les membres de la famille. Une vidéo devenue virale avec plus de 7 millions de vues.

4. Le résumé du match Belgique-Japon à la Coupe du monde

Nul besoin de revenir sur ce match rempli de suspense qui a tenu les Belges en haleine cet été lors de la Coupe du monde en Russie et dont la phrase "Je l'avais dit bordel!" de Philippe Albert a marqué les mémoires. Après avoir été mené 0-2 une bonne partie de la rencontre, Nacer Chadli offre la victoire aux Belges avec un goal à la 94e minute. La Belgique remporte son match contre le Japon avec un score de 3-2 et se qualifie pour les quarts de finale à la toute dernière seconde.

5. Soufiane Eddyani - Star du rap flamand

Son premier single Terug in de tijd avait atteint le million de vue en 4 mois et son deuxième titre God vergeef me avait fait encore mieux avec les deux millions de vues en 2 mois à peine. Le jeune rappeur anversois, Soufiane Eddyani, manie YouTube comme personne et crée le buzz à chaque vidéo publiée sur la célèbre plateforme jusqu'à se hisser à la cinquième place des vidéos les plus populaires en 2018.

6. Dragon Ball - Le son des enfers

La chaîne Le rire jaune a lancé une vidéo parodique où les méchants de la saga Dragon Ball s'adonne à un exercice étonnant: Cell, Fraser et Végéta rappent et s'opposent dans le titre Le son des enfers. Publiée en juin 2018, la vidéo cumule plus de 12 millions de vues.

7. Le résumé du match Brésil - Belgique à la Coupe du monde

Après une victoire contre le Japon remportée à la dernière minute, les internautes se sont passionnés pour l'exploit des Diables rouges qui ont sorti le Brésil lors des quarts de finale du Mondial en Russie. Publiée sur le compte officiel de la FIFA, la vidéo surpasse les 22 millions de vues et se classe 7e des vidéos les plus populaires de Belgique. Du foot, le géant Neymar déchu, la victoire des Belges... Il n'en fallait pas plus!

8. Le Yodeling Kid dans un supermarché américain

Venant tout droit des États-Unis, la vidéo montrant un enfant de 11 ans, Mason Ramsey, faire du yodel dans un supermarché Walmart de l'Illinois a engendré plus de 60 millions de vues. Invité dans l'émission d'Ellen DeGeneres, le passage dans cette célèbre émission a amplifié l'engouement déjà crée autour de son yodel. Créant un buzz et générant de ce fait de la publicité pour le magasin Walmart, la chaîne de supermarché s'est engagée à prendre en charge les coûts de la future bourse universitaire de Mason.

9. L'illusion auditive Yanny ou Laurel?

Similaire au buzz qu'avait créé la robe tantôt bleue tantôt dorée vue par les internautes, la voix robotique de la vidéo Do you hear Yanny or Laurel avait suscité bon nombre d'interrogations chez les Belges. Dit-elle Yanny ou Laurel? La science a apporté une réponse universelle et forcément, les internautes n'ont pas pu s'empêcher de vérifier s'ils avaient bien entendu ou non. La vidéo réponse à cette interrogation a cumulé plus de 50 millions de vues.

10. Zurcaroh dans America's Got Talent

La performance de Zurcaroh, groupe de dance acrobatique, avait bluffé le jury lors de la treizième saison d'America's Got Talent. Les acrobaties audacieuses et synchronisées du collectif l'ont placé deuxième lors de la finale face au magicien Shin Lim. Habituée des buzz et faisant le tour du monde, la vidéo d'America's Got Talent a atteint les 8 millions de vues.

Emilie Petit