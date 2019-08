Du petit dessin aux aventures dédiées, le scato est une institution dans la bande dessinée japonaise. Créé il y a près de cinquante ans, le précurseur Docteur Toilette sort pour la première fois en français. Un véritable retour aux sources de la culture "kakawaii".

Le caca, c'est sympa. Surtout depuis que la culture japonaise et "kawaii" s'en est emparé. L'adjectif désigne tout ce qui est mignon, et s'accompagne d'une esthétique qui a désormais envahi toute la pop culture, des jeux vidéo en passant par l'animation, le manga ou les réseaux sociaux: grands yeux, corps menus, couleurs flash et mignonnitude généralisée, et ce jusqu'aux entrailles. Car il n'y pas de "kawaii" sans "kakawaii", où même le répugnant devient mignon: qui n'a jamais posté un petit "poop" sur les réseaux sociaux, ce petit émoji souriant en forme de crotte, lui-même devenu la peluche classique des petits? Un retour au stade anal qui, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui: l'un de ses précurseurs fêtera l'année prochaine son demi-siècle d'existence, et se voit pour la première fois édité en français aux pointues éditions Cornélius; bienvenue dans l'univers déjanté et très fécal du Docteur Toilette (1), qui fit le bonheur gêné des ados japonais dès 1970!

