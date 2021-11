La Fédération Wallonie-Bruxelles a décerné ses prix littéraires ce 8 novembre 2021. Un palmarès riche et diversifié pour encourager la lecture d'auteurs et d'autrices belges francophones.

Alors que la campagne "Lisez-vous le belge?" du PILEn bat son plein, la Fédération Wallonie-Bruxelles y va aussi de son initiative pour mettre la production de nos auteurs et autrices sur le devant de la scène. Treize auteurs et autrices belges (de littérature générale et régionale, de littérature dramatique, de bande dessinée et de littérature de jeunesse) ont été récompensés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce lundi au Théâtre 140 avec la participation des lauréats et lauréates et en présence de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.

Les lauréat·e·s des prix 2021 sont:

Prix triennal de Littérature de jeunesse: Anne Herbauts

Prix de la première oeuvre en littérature de jeunesse: Elisa Sartori : Je connais peu de mots

: Je connais peu de mots Prix de la première oeuvre en langue française: Anna Ayanoglou : Le Fil des traversées

: Le Fil des traversées Prix de la première oeuvre en bande dessinée: Antoine Boute - Adrien Herda - Stéphane De Groef : Manuel de civilité biohardcore

: Manuel de civilité biohardcore Prix Atomium-Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée: José Parrondo

Prix triennal de littérature dramatique en langue française: Paul Pourveur : Aurore boréale

: Aurore boréale Prix triennal de littérature dramatique en langue régionale: Rose-Marie François : Filipè & Je.han - Michel Robert & Michel Meurée : Vauban Toudis Li

: Filipè & Je.han - : Vauban Toudis Li Prix de la première oeuvre en langue régionale: Michelle Fourez: Louise Bel air - Armand Herbeto: Mi sonle-t-i qui / Il me semble que

Initiés sous d'autres formes dès 1924 pour certains d'entre eux, les prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompensent aujourd'hui aussi bien les autrices et auteurs débutants, qui ont seulement publié un premier titre, que les créateurs confirmés, dont ils couronnent la carrière. Une façon pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de participer à la promotion des oeuvres, et à travers elles, de celles et ceux qui leur donnent vie. Cette reconnaissance entend aujourd'hui s'élancer au-delà des sphères institutionnelles et professionnelles pour mieux rencontrer les attentes du grand public.

Les huit prix attribués en 2021 possèdent chacun leur spécificité et les jurys qui les ont proposés étaient composés d'experts et de spécialistes dans les domaines considérés. Toutes les littératures y sont à l'honneur, qu'il s'agisse de la littérature générale en langue française ou en langue régionale, de la bande dessinée et de la littérature dramatique ou de jeunesse.

