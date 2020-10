Pour la seconde année, l'Association française des Critiques et journalistes de Bande Dessinée récompense spécifiquement une bande dessinée issue d'un pays de culture anglo-saxonne et adaptée en français par un éditeur francophone.

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2020 est remis à Kent State, scénarisé et dessiné par Derf Backderf, publié par Abrams ComicArts et adapté en version française par les éditions Çà et là, sur une traduction de Philippe Touboul.Ce comic-book documentaire parvient à créer de l'empathie pour les protagonistes d'un événement historique américain tout en associant une rigueur d'enquête indiscutable. Cet album fait la démonstration de la maturité d'un auteur qui avait déjà marqué les esprits avec son glaçant Mon ami Dahmer. C'est une oeuvre autant qu'un artiste qui s'installe, album après album, dans le 9e art mondial.Faute d'événement "physique" pour cause d'épidémie de Covid-19, le prix sera envoyé à l'éditeur français et remis virtuellement au cours d'une séance en visio-conférence avec les membres de l'association.