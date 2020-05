Confinement: souvenirs graphiques

Pendant plus de 2 mois, la crème des auteurs qu'on aime se sont succédés dans les pages du Focus et de notre "Gazette de la quarantaine", pour exprimer leur ressenti via des illustrations, des dessins et des jeux tour à tour drôles, émouvants ou tragiques, mais toujours très graphiques. Les voici compilés.

5 Fois partagé

Fois partagé