Voici une sélection de la rédaction afin de remplir vos agendas et faire le plein de culture.

Jyva'Zik, le 5/11 et 6/11

Sortez vos godillots, chapeaux melon et robes charleston, le Jyva'Zik est de retour. Festival de musiques style swing, jazz, ska, etc., il ajoute aux concerts des performances artistiques (catch acrobatique, cours de danse...) et numéros de cabaret (Peggy Lee Cooper, Miss Anne Thropy...) dans une ambiance parfaitement soignée. Soignez votre jive! Le Jyva-Zik se déroule à Mont-Saint-Guibert. Plus d'infos sur www.jyvazik.be

Le plein de concerts le 5/11 et le 11/11

La Jungle

Le duo le plus explosif du Plat Pays passe par le VK et invite quelques potes à venir faire la fête avec eux -les freaks de KermesZ à l'Est et DJ Duke. Au VK, à Molenbeek-Saint-Jean, le 5/11. Plus d'infos sur www.vaartkapoen.be

Ichon

Dandy romantique du rap, ce Bon Gamin d'Ichon ne fait plus la distinction entre rap et chant sur son album intitulé Pour de vrai. Sorti l'an dernier, il continue de le défendre sur scène. À Bruxelles, il jouera juste après Meyy, ticket pop flamand du moment. Au Botanique, à Saint-Josse-ten-Noode, le 5/11. Plus d'infos sur www.botanique.be

The Cool Greenhouse

Le Rockerill a concocté une soirée baptisée Happy New Wave, en invitant notamment les Anglais post-punk de The Cool Greenhouse, aux côtés des régionaux de l'étape Bayacomputer et le girl trio Baby Fire. Au Rockerill, à Marchienne-au-Pont, le 5/11. Plus d'infos sur www.rockerill.com

Keiyaa

Sur son formidable premier album, Forever, Ya Girl, Keiyaa louvoie entre r'n'b cotonneux et néo-soul cafardeuse. Curieux de voir comment la New-Yorkaise transforme l'essai sur scène. Au Botanique, à Saint-Josse-ten-Noode, le 11/11. Plus d'infos sur www.botanique.be

Big Bang Festival, le 07/11

Depuis un quart de siècle, le Big Bang Festival fait découvrir la musique aux plus jeunes oreilles. Concerts adaptés, animations, spectacles et ateliers... Le temps d'une journée, les enfants s'initieront à la musique de Purcell (HUSH - Henry's dream machine), au jazz (avec Nabou Claerhout & Lynn Cassiers), au bricolage d'instruments (Performania) et bien plus encore (ciné-concert, soundpainting...).

© KAROLINA MARUSZAK

Le Big Bang Festival se déroule à Bozar, à Bruxelles. Plus d'infos sur www.bigbangfestival.eu

Ars Musica, du 9/11 au 15/05

S'étalant sur toute la saison culturelle, le festival de musique contemporaine, dédié cette année à la voix, démarre par un voyage préparé par le compositeur austro- américain Lukas Ligeti. En création mondiale à Bozar, Suite for Burkina Electric and Orchestra est un pont jeté entre l'Europe et l'Afrique qu'interpréteront en primeur l'ensemble Burkina Electric et le Brussels Philharmonic. Le voyage musical se prolongera avec deux polyphonies du père de Lukas, György Ligeti. Ars Musica proposera dans la suite de son programme des oeuvres venues des quatre coins du monde (Éthiopie, Japon, Suède...).

© SAMANTHA WEST

Ars Musica se déroule à Bruxelles et en Wallonie. Plus d'info sur www.arsmusica.be

Brussels Art Film Festival, du 10 au 14/11

Vingtième édition pour le Baff qui propose, quatre jours durant, un large éventail de documentaires sur l'art. La promesse de découvertes nombreuses, du Serendipity de l'artiste plasticienne Prune Nourry à Cézanne vu par l'oeil de Sophie Bruneau, comme d'échappées inspirantes, à la recherche de Mark Hollis, le chanteur de Talk Talk (In a Silent Way, de Gwenaël Breës) ou sur les traces de Calamity Jane & Delphine Seyrig, a Story de Babette Mangolte...

© DR

Brussels Art Film Festival se déroule à Bruxelles et en Wallonie. Plus d'infos sur www.baffestival.be

La Nuit des écrivains, le 10/11

Proposée par les journalistes Pascal Claude et Myriam Leroy, La Nuit des écrivains s'articule comme une série d'entretiens avec des auteurs et autrices qui ont marqué récemment l'actualité littéraire. Figurent à l'affiche Daniel Pennac, Nathacha Appanah, Vanessa Springora, Adeline Dieudonné, Philippe Jaenada et Christine Aventin. Ensemble, ils reviendront sur les grands thèmes qui traversent leur oeuvre, sans manquer d'interpeller le public présent au 140. Une soirée à suivre aussi en radio sur La 1ère. La Nuit des écrivains se déroule au 140, à Schaerbeek. Plus d'infos sur www.le140. be

Pink Screen, du 11 au 20/11

Pour sa vingtième édition, Pink Screens, le Brussels Queer Film Festival, retrouve les salles. Parmi les 35 longs métrages proposés, on relèvera notammentAnimals, le nouvel opus de Nabil Ben Yadir, librement inspiré du meurtre homophobe d'Ihsane Jarfi;After Blue, de Bertrand Mandico, l'auteur desGarçons sauvages;The Hill Where Lionesses Roar, qui consacre le passage derrière la caméra de l'actrice Luana Bajrami;La Fracture, de Catherine Corsini, découvert en compétition cannoise, ou encoreI Am Samuel, du Kényan Peter Murimi. Le festival consacre, par ailleurs, sous l'intitulé "Et à l'Est, rien de nouveau?", un volet de sa programmation à la résistance queer s'organisant contre la montée des conservatismes en Europe de l'Est, avec des films venus de Roumanie (Poppy Field, d'Eugen Jebeleanu) ou de Hongrie (Colors of Tobi, d'Alexa Bakony) parmi d'autres. S'y ajoute la perspective de découvrir sur grand écran des films n'ayant bénéficié que d'une diffusion en VOD (Ammonite, de Francis Lee, etCowboys, d'Anna Kerrigan), ou des curiosités, commeLa Chatte à deux têtes, réalisé en 2002 par Jacques Nolot. Un riche programme que complètent sept séances de courts métrages, une exposition, une performance et des gueulantes, sans oublier une prolongation sur la plateforme Sooner jusqu'au 30 novembre.

© MEDDY HUDUTI

Pink Screen se déroule à Bruxelles. Plus d'infos sur www.pinkscreens.org

> Retrouvez notre agenda complet ici.

