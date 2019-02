Neuf minutes de poésie visuelle signées Austin et David Lynch

Dans le court-métrage Curtains Up, le réalisateur de Twin Peaks et Mulholland Drive fait le plaidoyer de la méditation transcendantale. En collaboration avec son fils Austin Lynch, lui aussi réalisateur, Case Simmons et Stella McCartney, autrice du texte que l'illustre cinéaste narre, il présente un interlude visuel sur ce que représente la méditation dans son processus créatif.