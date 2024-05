En télé ce soir: In Our Blood, l’Australie des années sida

Comme It’s a Sin le racontait pour la Grande-Bretagne, In Our Blood revient sur les tragiques années sida en Australie.

En quatre épisodes garnis de partitions musicales, In Our Blood ausculte la percée du virus du sida dans la société australienne et la réponse politique qui lui a été opposée. En 1983, le jeune David (Tim Draxi) arrive à Canberra, où il intègre le ministère de la Santé du fringant Jeremy Wilding (Matt Day). Il est le premier à prendre la mesure de cette nouvelle maladie et de ses ramifications. À Sydney, refuge attirant les « freaks« à la recherche « d’une maison, d’un langage, d’une culture« , un groupe d’activistes gay et lesbiennes tente de sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs locaux.



Extrêmement sensible, la série oscille entre ces deux mondes que tout semble opposer, comme elle le fait entre la joie et la perte, l’amour et la difficulté de faire couple, la colère et la rémission, la fête et le silence assourdissant. Faisant écho à It’s a Sin de Russell T Davies, In Our Blood, malgré ses qualités, souffre un peu de la comparaison.