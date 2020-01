L'acteur britannique oscarisé Jeremy Irons présidera le jury du prochain festival international du film de Berlin qui célèbre cette année ses 70 ans, ont annoncé jeudi ses organisateurs. Il succède dans ce rôle à l'actrice française Juliette Binoche.

"Les personnages iconiques interprétés par Jeremy Irons et son style reconnaissable entre tous (...) m'ont accompagné tout le long de mon voyage cinématographique", a déclaré dans un communiqué le directeur artistique du festival Carlo Chatrian, qui co-dirige avec Mariette Rissenbeek sa première Berlinale. "Son talent et les choix qu'il a faits à la fois en tant qu'artiste et en tant que citoyen me rendent fier de l'accueillir comme président", a-t-il encore ajouté.

L'acteur, âgé de 71 ans, s'est pour sa part dit "honoré" et "très heureux" d'endosser le rôle de président du jury.

Après des débuts au théâtre, celui qui personnifie l'élégance du gentleman britannique se fait connaître au cinéma avec le film The French Lieutenant's Woman (La Maîtresse du lieutenant français) en 1981. Il rejoint rapidement l'élite des acteurs, se montrant aussi convaincant dans les grosses productions hollywoodiennes que dans les films d'auteur. Il acquiert une notoriété mondiale avec Dead Ringers (Faux semblants) de David Cronenberg en 1988.

En 1991, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Reversal of Fortune (Le Mystère von Bülow) de Barbet Schroeder.

Tout en poursuivant sa carrière d'acteur, il s'est investi ces dernières années en faveur de la défense de l'environnement jusqu'à plaider devant la Commission européenne, avec son documentaire Trashed, qui dénonce la surconsommation et la gestion des déchets.

Jeremy Irons a participé à la Berlinale en 2013 avec le film Night Train to Lisbon (Un train de nuit pour Lisbonne). Il est actuellement sur les écrans télévisés dans la série de comic book américano-britannique de HBO Watchmen.

Le festival international du film de Berlin se tiendra du 20 février au 1er mars.

