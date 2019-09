Samedi soir, le film de Lukas Dhont a remporté 8 statuettes au gala des Ensors qui récompensent le meilleur du cinéma flamand.

Après le festival de Cannes et les Magritte, c'est aux Ensors que Girl a brillé ce week-end. Le réalisateur Lukas Dhont et l'acteur principal, Victor Polster, ont été récompensés des prix du meilleur réalisateur et meilleur acteur une nouvelle fois.

Mais les réjouissances ne s'arrêtent pas là puisque le film a raflé la moitié des Ensors: meilleur scénario, meilleur décor, meilleure image, meilleure musique et meilleur montage.

Donner l'exemple

Le récit de Lara, jeune fille transgenre qui rêve de devenir danseuse étoile n'en finit pas de conquérir le public depuis sa projection à Cannes il y a un peu plus d'un an. Le film est même allé jusqu'aux Oscars, mais n'y a malheureusement rien remporté.

Pour le réalisateur, il était surtout important de mettre en lumière ce processus de transition d'un oeil bienveillant mais pas innocent. Sans vouloir représenter toute la communauté trans, Lukas Dhont souhaitait donner l'exemple d'un parcours bien accepté: Lara est totalement soutenue par ses proches.

Bien que ce soit le sujet de son film, le réalisateur gantois nous confiait dans une précédente interview qu'il souhaitait à l'avenir que les actrices trans "ne soient plus seulement choisies pour des rôles de trans mais pour des rôles de femmes cis." On attend de voir le casting de son prochain film qui traitera de la masculinité.