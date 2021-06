[critique ciné] The Mole Agent: un prisme inhabituel, pour un résultat sensible

3 star star star star star

Entre film d'espionnage insolite et documentaire, ce docufiction chilien creuse un sillon original, déviant de son objet initial pour s'intéresser à la vie de cette maison de repos et au quotidien de ses pensionnaires, la solitude et l'oubli en ligne de mire.

Tout commence par une offre d'emploi s'adressant à des personnes âgées de 80 à 90 ans, bientôt suivie d'entretiens d'embauche hilarants: une de ses clientes soupçonnant... Tout commence par une offre d'emploi s'adressant à des personnes âgées de 80 à 90 ans, bientôt suivie d'entretiens d'embauche hilarants: une de ses clientes soupçonnant que sa mère fasse l'objet de mauvais traitements dans sa maison de retraite, un détective privé engage une "taupe" pour s'y infiltrer pendant trois mois. S'il entame son enquête avec zèle, Sergio, un fringant octogénaire, est rapidement adopté par les résidentes... Entre film d'espionnage insolite et documentaire, ce docufiction chilien creuse un sillon original, déviant de son objet initial pour s'intéresser à la vie de cette maison de repos et au quotidien de ses pensionnaires, la solitude et l'oubli en ligne de mire. Un prisme inhabituel, pour un résultat sensible.

