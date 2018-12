[Critique ciné] Ralph Breaks the Internet, trop long mais divertissant

La menace de fermeture pesant sur le jeu de course automobile où s'illustre son amie Vanellope va pousser le duo à s'aventurer sur le Web, pour y dénicher une pièce manquante. Il y vivra des aventures mouvementées, dans un film trop long mais divertissant, qui offre à la maison Disney et à ses partenaires un espace publicitaire à sa (dé)mesure. Agaçant! Mais aussi rigolo quand apparaît une figurine Pop! du scénariste Stan Lee, ou surtout quand on voit mettre (gentiment) en boîte les princesses du studio aux oreilles de Mickey...

De Rich Moore, Phil Johnston. Avec les voix de John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot. 1h56. Sortie: 12/12. ***