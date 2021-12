3 star star star star star

Les questions soulevées par Les Choses humaines sont passionnantes -et pour le coup absolument contemporaines. Mais le film, hélas, ne convainc pas sur la forme.

Adapté d'un roman de Karine Tuil, prix Goncourt des lycéens en 2019, le nouveau long métrage d'Yvan Attal se structure en trois temps, révélateurs fragmentaires d'une vérité trouble. Le premier se concentre sur un jeune homme accusé de viol par une jeune femme. Le second sur celle-ci. Puis vient l'inévitable procès... À partir d'une trame et d'un principe cousins de ceux à l'oeuvre dans le récent The Last Duel de Ridley Scott, les questions soulevées par Les Choses humaines sont passionnantes -et pour le coup absolument contemporaines. En amoureux d'un cinéma porteur d'une certaine complexité morale, Yvan Attal cherche -et trouve régulièrement- la nuance. Il s'efforce de ne pas juger ses personnages afin d'amener le spectateur à mieux questionner ses convictions profondes et son propre regard. Mais le film, hélas, ne convainc pas sur la forme. Si les dialogues, sur-écrits, et l'interprétation sonnent parfois très faux (les séquences du début avec Charlotte Gainsbourg ne fonctionnent pas du tout, par exemple), avec des registres de jeu peu équilibrés, l'objet pèche également par excès de maladresses et de longueurs, surtout dans son dernier acte d'ordre procédural, où Attal ne parvient pas à dépasser la facture qualitative d'un simple téléfilm. Il se réclame de Douze hommes en colère pour ce moment-clé du film, mais n'atteint jamais le sentiment d'étouffement si caractéristique du grand classique de Sidney Lumet, et se loupe même complètement le temps d'un plan-séquence m'as-tu-vu au possible qui déforce le propos au lieu de l'élever.