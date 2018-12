[Critique ciné] De chaque instant, un film au coeur de l'humanité

Célébrer l'humain, encore et toujours. Avec un mélange d'attention et d'humilité, d'ouverture et de précision, affichées en combinaison féconde par un cinéaste chevillant son oeuvre au réel, au concret du vivre et surtout du vivre ensemble. Nicolas Philibert filme aujourd'hui les élèves d'un Institut de Formation en Soins Infirmiers. Apprentissage de la théorie, des gestes du métier, élan porteur et enthousiasme juvénile, mais aussi difficultés et résonances d'un univers au bord du burn out à force d'économies opérées jusqu'à l'os. Ces jeunes sont formidables, filmés à hauteur de femme et d'homme par un réalisateur empathique. Leur travail sera crucial, au coeur de la détresse, au plus près des corps et des âmes en souffrance. Au coeur de l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile.

De Nicolas Philibert. 1h45. Sortie: 05/12. **** >> Lire également notre interview de Nicolas Philibert.