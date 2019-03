[Critique ciné] Coureur, un film éclairant

Stephen Frears s'y était frotté avec The Program, et Koen Mortier avec Un ange: le film sur le cyclisme est en passe de devenir un genre en soi, la Petite Reine dispensant il est vrai, au-delà de sa seule dramaturgie, un fort parfum de soufre... Ainsi encore dans Coureur, premier long à teneur auto-biographique de Kenneth Mercken, un ancien cycliste, l'histoire de Felix Vereecke (Niels Willaerts), jeune espoir ayant grandi dans le giron et promis à un bel avenir à condition d'y mettre le prix -fort. Plongée sans filet dans le milieu du vélo et ses pratiques, Coureur est sans conteste un film éclairant. Toutefois, le scénario est aussi prévisible que le sprint ponctuant inévitablement une étape de plaine, rivalité père (Koen De Graeve)-fils comprise...

De Kenneth Mercken. Avec Niels Willaerts, Koen De Graeve, Fortunato Cerlino. 1h36. Sortie: 13/03. **(*)