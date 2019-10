2 star star star star star

DRAME | Michelle Williams et Julianne Moore sont admirables dans le remake américain par ailleurs très et trop inégal du film éponyme de Susanne Bier sorti en 2006.

Superbe, la distribution réunit deux des actrices les plus talentueuses du cinéma contemporain. Michelle Williams et Julianne Moore sont évidemment admirables dans le remake américain par ailleurs très et trop inégal du film éponyme de Susanne Bier sorti en 2006. Bart Freundlich, son réalisateur, souligne bien trop lourdement les (bonnes) intentions d'un drame écrit à gros traits édifiants. Williams interprète la cofondatrice d'un orphelinat à Calcutta qui se rend à New York pour y rencontrer une riche donatrice potentielle (Moore). Invitée au mariage de la fille de la seconde, la première se verra confrontée à un choc aux conséquences mélodramatiques... L'émotion est là, mais surchargée, manipulée, épuisée par la mise en images.