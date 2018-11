Les rendez-vous culturels de l'hiver

Les expositions

Réouverture de l'AfricaMuseum

Présentant une vision contemporaine et décolonisée de l'Afrique, l'AfricaMuseum propose une immersion dans les richesses culturelles africaines. Visites guidées ou interactives ainsi que des ateliers attendent les amateurs d'exotisme jusqu'au 31 décembre.

Infos: www.africamuseum.be

INCA Dress Code

Le musée Art et Histoire accueille pas moins de 200 objets représentant l'art, la culture et le style vestimentaire des Incas, riche civilisation précolombienne. Céramiques, orfèvrerie, pierres, briques mais aussi différents textiles, parures en or et plumasserie sont à admirer jusqu'au 24 mars.

Infos: http://www.kmkg-mrah.be/fr/expositions/inca-dress-code

Revolutions - Records & Rebels 1966-1970

Plongez dans les idéaux, les utopies et la soif de liberté de la fin des sixties et partez à la découverte de révolutions culturelles, artistiques, sociales et technologiques survenues entre 1966 et 1970. Mais comment celles-ci ont-elles influencé les modes de vie actuels? A découvrir jusqu'au 10 mars.

>> Lire notre article sur l'exposition

Infos: https://www.brusselsmuseums.be/fr/expositions/revolutions-records-rebels-1966-1970

Berlin. 1912-1932 et Bruxelles novembre 1918. De la guerre à la paix?

L'exposition "Berlin" du Musée Royal Des Beaux-Arts de Belgique met l'accent sur les défis rencontrés entre 1912 et 1932 par un Berlin marqué par la guerre. Peintures, dessins, sculptures, photographies et films attendent les visiteurs jusqu'au 27 janvier.

Infos: https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/berlin

Photographies, documents historiques et films d'archives retrace l'histoire des Bruxellois à la fin du conflit de la Première Guerre mondiale ainsi que les défis majeurs auxquels ils ont été confrontés. Le Bruxelles tourmenté de 1918 est à voir jusqu'au 6 janvier au musée BELvue.

Infos: https://www.belvue.be/fr/activities/exposition-temporaire/bruxelles-novembre-1918

Night Fever. Designing Club Culture 1960-today

L'exposition dédiée à l'histoire du design et de la culture des discothèques est à découvrir au ADAM Museum. Documentaires, musiques, photographies, design graphique et installations musicales avec effets lumineux entrainent le visiteur dans la subculture et l'univers du disco jusqu'au 5 mai.

>> Lire notre dossier sur la culture club

Infos: http://adamuseum.be/expositions-night-fever/

Resistance et Futur proche

Deux expositions engagées. La première explore la manière dont la contestation et la résistance s'inscrivent dans les oeuvres d'art de 68 et dans les oeuvres contemporaines d'artistes belges et internationaux. Elle célèbre le cinquantenaire de 1968 et se penche sur les défis sociétaux et politiques à travers des oeuvres contestataires du pouvoir mis en place de cette époque. A voir jusqu'au 27 janvier à la Centrale.

Infos: http://www.centrale.brussels/expos/resistance/

Le photographe Zizi Lazer présente Futur proche, une exposition qui rassemble les éléments récoltés lors de ses visites au camp informel de Calais en associant la sensibilité plastique à l'engagement social. Un travail en résonnance avec l'exposition Resistance au même endroit et se terminant à la même date, le 27 janvier prochain.

Infos: http://www.centrale.brussels/events/vernissage-futur-proche-centrale-lab-2/

La Schtroumpf Expérience

Brussels expo propose une immersion dans l'univers bleu des Schtroumpf par le biais de spectacles, découvertes et décors féériques. Une expérience à partager en famille jusqu'au 27 janvier.

Infos: https://www.smurfexperience.com/

Beyond Klimt, Van Gogh: the immersive experience et Theodore Van Loon

Deux expositions qui présentent les célèbres artistes du XIXe siècle ainsi qu'une autre sur Theodore Van Loon.

La première montre comment les artistes ont dû développer de nouveaux réseaux et communiquer suite à la fin de la Première Guerre mondiale et de l'Empire austro-hongrois à travers les oeuvres de Klimt, Capek, Schiele et 77 autres artistes. A découvrir à Bozar jusqu'au 20 janvier.

Infos: https://www.bozar.be/fr/activities/133869-beyond-klimt

La deuxième propose une expérience totalement immersive à l'aide d'une technologie d'imagerie virtuelle afin de plonger le spectateur dans l'univers de Vincent Van Gogh

Infos: https://www.bruxelles.be/exposition-van-gogh-immersive-experience

La dernière exposition au Palais des Beaux-Arts montre le style original d'un peintre hollandais s'étant inspiré des maîtres italiens. Livres, dessins, gravures et peintures apportent un oeil nouveau sur l'art atypique du peintre Theodore Van Loon.

Infos: https://www.bozar.be/fr/activities/126716-theodore-van-loon

Les événements musicaux

Le Jazzuary

L'événement Jazzuary revient avec ses trois festivals emblématiques et fera vibrer la capitale au rythme de la "blue note". Le Brussels Jazz Festivalde Flagey se tiendra du 10 au 19 janvier pour une cinquième édition avec une programmation musicale audacieuse, des films et des ateliers pour enfants. Le River Jazz Festivalorganise un focus spécial sur Chet Baker en compagnie de la contrebasse de Nicolas Thys du 10 au 26 janvier. Djangofollliescélèbre quant à lui l'anniversaire de Django Reinhart, légende du jazz. Bien plus qu'un simple hommage, Djangofolllies est devenu le rendez-vous annuel des passionnés de jazz depuis 1994. Du 11 au 31 janvier dans plusieurs salles bruxelloises.

Les Triplettes de Belleville: Ciné-Concert

Durant la projection de ce célèbre film d'animation, le compositeur Benoît Chomet dirigera le Terrible Orchestre de Belleville qui interprètera la bande originale du film saluée à maintes reprises lors des Oscars, des prix Génie et des Césars. La représentation aura lieu le 9 décembre et vous plongera dans l'ambiance jazzy du Paris des années 20.

Infos: : http://www.jazzinmarciac.com/spectacle/les-triplettes-de-belleville

FCKNYE Festival

Pour la neuvième fois, le festival qui fait la nique au Nouvel an revient au Palais 12 et attend les 12.000 festivaliers prévus le 31 décembre. 35 artistes internationaux se produiront sur 4 scènes différentes dans la plus grande salle de Bruxelles. De quoi célébrer 2019 en musique du crépuscule jusqu'au petit matin.

Infos: https://www.brussels-expo.com/events/detail/fcknye-festival-2018

Les représentations théâtrales

King Kong Théorie

Ironique, punchy et clairvoyant, le manifeste féministe de Virginie Despentes donne un gros coup de pied dans les conventions patriarcales. Le trio de comédienne excelle dans l'art de bouleverser les codes établis. A découvrir au théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 6 décembre.

Infos: http://www.ttotheatre.com/spectacle/king-kong-theorie/

#Odyssée

Mêlant comédie, tragédie et surréalisme, cette relecture de l'Odysée d'Homère voit son Ulysse sous les traits de Mister Peter qui, après des déboires avec la justice, tente de faire son come-back à Hollywood. Hashtags compulsifs, argent, sexe, art et pouvoir attendent les spectateurs au Théâtre Varia jusqu'au 20 décembre.

Infos: http://varia.be/odyssee/

The Wild Party

Un acteur et quatre jazzmen nous plongent au coeur du New York des années 30 quand les Blancs ont découvert le jazz... Des Noirs en plein période de prohibition. La fête bat son plein au Queenie et Burrs quand Mister Black fait chavirer le coeur de la maîtresse des lieux. Une étrange histoire d'amour, d'alcool, de sexe et de jazz à découvrir au Boson jusqu'au 15 décembre.

Nobody told me

Pour les amateurs de poésie. Hollie McNish donnera vie à ses poèmes et fera découvrir ses dernières créations au Théâtre National Wallonie-Bruxelles le jeudi 6 décembre. Chair, culpabilité, sexe, politique et mort sont parmi les sujets abordés par la première poétesse à avoir enregistré aux célèbres Abbey Road Studios de Londres et lauréate du prix Ted Hughes. Sa performance sera précédée par celle de plusieurs slameurs belges.

Infos: https://www.theatrenational.be/fr/activities/475-nobody-told-me

Les sorties cinéma

Début décembre:

Astérix: le secret de la potion magique d'Alexandre Astier et Louis Clichy.

Afin d'assurer l'avenir du village, Panoramix, accompagné d'Astérix et Obélix, décide de partir à la recherche d'un jeune druide à qui il pourrait léguer sa célèbre recette de potion magique.

Mary Shelley d'Haifaa Al-Mansour

Biopic de Mary Wollstonecraft Godwin et de sa relation passionnée et très controversée avec le poète Percy Shelley. A 18 ans à peine, lors d'un séjour à Genève, Mary Shelley écrit Frankenstein dans une société où les femmes de lettres n'ont pas leur place. Celle-ci aura marqué la culture populaire à tout jamais.

Pupille de Jeanne Herry

Lors d'un accouchement sous X, la mère de l'enfant n'a plus que 2 mois pour revenir sur sa décision. Théo, 3 mois, abandonné par sa mère biologique, rencontre Alice, 41 ans, qui se bat depuis dix ans pour concevoir un enfant. Pupille raconte la rencontre entre ces deux protagonistes et met l'accent sur les liens uniques entre une mère adoptante et son enfant.

Spider-Man: New Generation

Phil Lord et Chris Miller rassemblent leurs talents et proposent une toute nouvelle version de Spiderman. Ils mettent en scène Miles Morales, un adolescent de Brooklyn, et révèlent les possibilités illimitées du "Spider-Verse" dans un univers où plus d'une personne peut porter le masque.

Hunter Killer de Donovan Marsh

Un commandant de sous-marin américain inexpérimenté fait équipe avec une unité de Navy Seals pour venir à la rescousse du président russe, fait prisonnier à la suite d'un coup d'État mené par un général renégat qui menace de déclencher la IIIe Guerre mondiale.

Fin décembre:

Mary Poppins Returns de Rob Marshall

La célèbre histoire de la nounou la plus magique de tous les temps modernisée par Rob Marshall met en scène la famille Banks. Venant de subir une perte tragique, Mary Poppins va tout faire pour que la joie et l'émerveillement regagne le foyer des Banks.

Wildlife de Paul Dano

Drame ayant pour cadre les années 60 où Joe, un adolescent de 14 ans, assiste à la dégradation progressive des rapports entre son père et sa mère.

Emilie Petit