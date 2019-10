L'activisme pop art de Keith Haring s'emparera de Bozar dès le 6 décembre

FocusVif.be Rédaction en ligne

De Keith Haring, on connaît ses bébés rampants et soucoupes volantes à la forme synthétique. L'artiste pop art américain a toutefois également décliné ses couleurs vives et contours noirs dans des affiches, fresques murales et installations pour dénoncer le racisme, l'homophobie ou encore l'armement nucléaire dans le New York des années '80.

Keith Haring © Getty