À l'occasion du Brussels Design September - et jusqu'à fin octobre -, le peintre américain Keith Haring (re)noue des liens avec notre pays.

Cette année, le parcours Arts & Crafts du Brussels Design September est dédié à la céramique. Juste exemple de ce qui lie art et design, la pratique est célébrée dans une grande exposition à l'AREA 42, où sont visibles les travaux des grands noms de la céramique d'art contemporaine.

En parallèle, des ateliers découverte et d'autres évènements autour de ce médium sont à découvrir. À la Galerie de la Béraudière, l'exposition Keith Haring et son entourage belge fait se dialoguer les oeuvres de la superstar américaine et celles d'autres talents.

80's groove

C'est la céramique célébrée à la sauce pop. Pour partager l'espace avec Keith, des figures belges du mouvement Pop art ont été convoquées dont Evelyne Axell et Pol Mara. Tous les deux ont une palette vive, mais sont plus figuratifs que le New-Yorkais. Le travail de Pol Mara, qui inclut des collages de photos est souvent plus associé à celui de Robert Rauschenberg.

L'autre invité de l'exposition est le designer protéiforme Olivier Gagnère, dont les céramiques sont exposées ici. Olivier de Gagnère a travaillé avec le groupe Memphis fondé par le designer italien Ettore Stossas. L'esthétique Memphis - couleurs assumées et formes incongrues - a façonné le style des années 80. Plein de vie et peu soucieux de la fonction, ce design est rapidement associé aux productions hâtives et spontanées de la scène montante du graffiti américain dont fait partie Keith Haring.

Aux centre de la table, les vases Pondichery et Papeete d'Olivier Gagnère. © Galerie de la Béraudière

Keith Haring, l'attachement belge

Keith et la Belgique, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Entre 1987 et 1990, année de sa mort, le peintre a partagé ses étés entre Knokke et Anvers. C'est là qu'était basée sa galeriste, Emmy Tobb, qui tenait la Galerie 121. L'artiste, alors adulé par la jeune génération, a signé quelques tee-shirts à ses fans nationaux, mais surtout réalisé deux oeuvres in situ: une fresque sur le local de l'école de surf de Knokke et une autre dans la cafétéria du MUHKA à Anvers.

Si aujourd'hui seule cette dernière est visible - le propriétaire du container ayant vendu ce dernier il y'a quelques années -, le public belge peut sécher ses larmes. En effet, en plus de cette exposition qui rassemble 16 oeuvres du célèbre graffiti-artist, Bozar prépare actuellement une rétrospective sur ce dernier qui débutera le 6 décembre prochain.

Au mur, une encre sur toile de l'artiste datée de 1981. © Galerie de la Béraudière

Keith Haring et son entourage belge, du 5 septembre au 31 octobre prochain à la Galerie Béraudière, 6 rue Jacques Jordaens, 1000 Bruxelles.

À venir: rétrospective de Keith Haring, du 6 décembre 2019 au 19 avril 2020 à Bozar, 23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles.