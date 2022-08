Critique ciné : La Dégustation, comédie solaire dégoulinant de bons sentiments

Réalisateur de L’Étudiante et Monsieur Henri et autre Venise n’est pas en Italie, Ivan Calbérac adapte sa pièce de théâtre éponyme avec La Dégustation. Soit l’histoire de Jacques (Bernard Campan), caviste divorcé ascendant bourru, voyant un jour débarquer dans sa boutique de Troyes Hortense (Isabelle Carré), grenouille de bénitier engagée dans l’associatif et ne voulant pas se résoudre à finir vieille fille. Dire que la rencontre entre ces deux êtres solitaires cabossés par la vie ménage son lot de surprises serait trahir la vérité. Reste, portée par l’alchimie de ses deux comédiens et pimentée par la présence de Steve (Mounir Amamra), un jeune apprenti à la langue bien pendue, une comédie romantique solaire, dégoulinant de bons sentiments à défaut d’ivresse…



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.