Il paraît qu’après Dubaï, Bruxelles est la ville la plus cosmopolite au monde. Un mix qui apporte son lot de tiraillements, mais aussi d’incontestables enrichissements. C’est cet apport que le festival BruMM -pour Bruxelles Musiques Migrantes- se propose de valoriser, avec une progra musicale, étalée sur trois semaines et plusieurs sites -la Villa de Ganshoren, le Senghor, etc. Au programme, Nil Görkem, Raphaël Feye, le collectif About That Magic Circle, etc.

À Bruxelles. www.brummfestival.be