R.I.P. Taxi: 3 questions à Jérôme Colin

Des célébrités, Jérôme Colin en a vu défiler un bon paquet sur la banquette arrière de son défunt véhicule. De Joey Starr à Jean Dujardin en passant par Justice et Lilian Thuram, l'animateur qui a succédé à Vincent Lecuyer, Alain Eloy et Jean-Marc Panis aura vu du beau monde. Mais l'aventure Hep Taxi! touche aujourd'hui à sa fin: le 29 mai 2017, l'automobile a rendu l'âme après 15 ans de bons et loyaux services et avec sa disparition se tourne une page de l'histoire de la RTBF.

La terrible nouvelle, annoncée aux alentours de midi sur la page Facebook de l'émission, fait l'effet d'une bombe dans la sphère culturelle. Que ce soient les téléspectateurs ou les célébrités, tous témoignent de leur chagrin et rendent hommage à l'émission née en septembre 2002. Et une question se pose à l'unanimité: sans voiture, qu'adviendra-t-il de l'émission? "Tout n'est pas perdu: la voiture c'est très 20e siècle, finalement. Je pense que le train c'est l'avenir. Les gens se confient dans le train et c'est idéal parce qu'il n'y a pas grand monde... Tu prends, tu prends pas, à toi de voir", propose Guillermo Guiz à l'animateur dans une capsule vidéo.

Que pouvez-vous nous dire sur l'émission spéciale de ce dimanche?

Jérôme Colin: À la base, on voulait célébrer la 300e émission de Hep Taxi! avec un best-of, etc. Ce qu'on n'avait absolument ne pas appréhendé, c'est que la voiture nous a lâchés. Du coup, on n'avait plus la voiture pour la 300e, elle avait 15 ans et commençait à se faire vieille: que faire? On s'est dit qu'on allait l'enterrer. On a décidé de faire tourner toute la 300e de l'émission autour du vrai enterrement de la voiture avec laquelle on a travaillé 15 ans.

Hep Taxi! était l'un des derniers remparts de la culture aventureuse à la RTBF télé: est-ce que le taxi ressuscitera sous une autre forme?

C'est plus que probable.

Votre meilleur souvenir durant ces 15 ans d'émission?

En fait, ce n'est pas vraiment un souvenir. J'apprécie énormément la chance d'avoir une émission comme celle-là, je la savoure. C'est une chance, aujourd'hui à la télévision, de pouvoir encore faire des interviews au long cours qui durent 30 à 40 minutes, d'avoir une vraie discussion et d'aller le plus possible en profondeur avec les invités, ce que la télé permet de moins en moins aujourd'hui. Sinon l'invité qui m'a le plus marqué, c'est Charlotte Gainsbourg.

Calvin Van der Ghinst