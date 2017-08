[À la télé ce soir] Le Mur invisible

Un chalet loin de tout, perdu au milieu d'une forêt autrichienne. Une femme s'y retrouve, isolée du monde comme par un mur invisible, au-delà duquel toute vie semble avoir disparu. Sans aucune autre présence humaine mais avec quelques animaux familiers, elle va devoir faire face, et peut-être initier une aventure vers autre chose... Martina Gedeck, une actrice admirable, joue de très crédible manière les Robinson Crusoë au féminin. Celle qu'on a pu voir notamment dans La Vie des autres et La Religieuse sert avec beaucoup de présence un projet cinématographique original et fascinant. Julian Roman Pölsler s'est inspiré du roman de Marlen Hausofer Die Wand. Pour son premier long métrage de cinéma, ce réalisateur de télévision, également metteur en scène d'opéra, signe une oeuvre riche en atmosphère et en résonance humaine.

DRAME DE JULIAN ROMAN PÖLSLER. AVEC MARTINA GEDECK, WOLFGANG MARIA BAUER, KARLHEINZ HACKL. 2013. Ce mercredi 9 août à 22h25 sur Arte.