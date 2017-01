[À la télé ce soir] La Tumultueuse histoire des peep-shows

Le documentaire de Matthias Schmidt retrace leur histoire. "Fast-food pour les yeux", le peep-show, qui propose aux hommes de mater en douce des femmes nues derrière une vitre, aurait été inventé, du moins son ancêtre, aux Etats-Unis. Plus précisément à Time Square, quartier chaud de New York dans les années 20 et 30. Son précurseur était une machine insolite appelée boîte à regarder. La première remonte à 1437. On y cherche des choses habituellement invisibles. Des mondes oniriques, des images nostalgiques... Le concept évoluera d'abord à la fin du XIXe siècle avec les peepshows machines cinématographiques de Thomas Edison. Jusqu'à ce qu'en 1972, un type associe ces cabines vidéos à un autre secteur florissant du porno: le strip-tease. Le peep-show devient un spectacle vivant. Clients, gérants, strip-teaseuses, spécialistes étayent de San Francisco à Bochum en passant par Pigalle cette expédition dans un pan méconnu de l'industrie du sexe.

DOCUMENTAIRE DE MATTHIAS SCHMIDT. Ce mercredi 4 janvier à 22h55 sur Arte.