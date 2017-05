[À la télé ce soir] La Forêt / Trump, mon nouveau président

La Forêt Série policière créée par Delinda Jacobs et Julius Berg. Avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Frédéric Diefenthal, Alexia Barbier, Christian Crahay, Patrick Ridremont, Serge Larivière. **(*) Ce mardi 30 mai à 20h25 sur La Une.

Le combo forêt-disparition-jeune fille- mystère-secret a décidément de beaux jours devant lui au sein de la télévision publique, et ce alors qu'au même moment, en face, la diffusion de la 3e saison de Twin Peaks rappelle tout ce que les séries policières sur fond de polar sylvestre doivent aux mystères semés par David Lynch. Tournée en Belgique avec Frédéric Diefenthal, Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Patrick Ridremont, La Forêt enfonce l'intrigue dans l'objet de son titre, entité apparemment vivante des Ardennes où de jeunes écolières semblent irrémédiablement et dangereusement attirées. L'une d'elle y disparaît un soir. La prof de Français, Eve Mendel, s'implique dans l'enquête de la police et met dangereusement à jour les mystères d'une localité qui soigne ses secrets. Une réalisation naïve à souhait qui ne renouvelle pas les formes héritées des séries policières familiales des années 90, malgré une bonne gestion du suspense et des effets de surprise.

Trump, mon nouveau président Documentaire de David Muntaner. ***(*) Ce mardi 30 mai à 20h50 sur Arte.

Ils n'ont que ce mot aux lèvres: "changement". Même le sacro-saint "America" n'a pas les honneurs d'une telle répétition dans la bouche des cinq citoyens censés représenter l'Amérique profonde qui a choisi en Donald Trump son 58e président. Dans le cadre de la Thema Trump du soir, le documentaire de David Muntaner fait le point sur les 100 premiers jours d'un président aujourd'hui menacé de destitution -ou fortement soupçonné d'en avoir déjà ras la couenne du job- et tente de comprendre quelles croyances folles l'ont porté au pouvoir. Du Mississipi à la Californie, nous suivons un père d'origine yéménite dégoûté par un discours anti-islam qu'il n'avait pas vu venir, une jeune mère chrétienne qui célèbre la victoire de sa lutte rageuse contre l'avortement -la scène la plus forte la voit harceler une jeune femme à l'entrée d'une clinique-, un travailleur social black dopé à la performance individuelle et horrifié du racisme de son champion, une ouvrière qui souffle d'aise en apprenant que les licenciements, ce sera pour d'autres, plus tard, pas pour elle... Et un Shérif d'Arizona, heureux de l'érection du mur à sa frontière. Surgit de leur déception ou leur joie, chroniquées avec précision, l'emprise du récit médiatique et de la communication politique sur leur vision du monde, biaisée, perforée de lieux communs dont certains parviennent néanmoins à sortir.