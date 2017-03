[À la télé ce soir] Donetsk, la bataille de l'Ukraine

Anthony Butts a suivi cette révolte contre le gouvernement intérimaire de Kiev issu du mouvement de "Maïdan", menée par une poignée d'activistes au ventre noué. Car pour la majorité de ces russophones du Donbass, bassin industriel complètement en rade, la Russie fait office de promontoire pour sortir du marasme dans lequel la chute de l'URSS les a précipités. Pauvreté, humiliation et esprit de revanche sont le lot quotidien de Boris, "Lénine", et Roma tandis que le nouveau caïd local, Denis Pouchiline l'aigrefin, obtient au terme d'un simulacre de référendum dont les préparatifs hallucinants nous sont montrés sans fards, la proclamation de la "République Populaire de Donestk". L'euphorie sera de courte durée: la ville s'engouffre dans la corruption et la guerre civile. Une plongée glaçante et saisissante dans une guerre qui tue et entretient le ressentiment, quand l'Europe et la Russie jouent à "je te tiens par la barbichette".

DOCUMENTAIRE D'ANTHONY BUTTS. ***(*) Ce mardi 21 mars à 23h45 sur Arte.