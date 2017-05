[À la télé ce soir] Beginners

Six ans après Thumbsucker (Age difficile obscur), Beginners venait joliment témoigner de la sensibilité toute particulière de Mike Mills -un auteur dont le cinéma, s'il s'aventure en terrain familier, et notamment celui de la quête d'identité, n'en réussit pas moins à trouver une coloration on ne peut plus personnelle. C'est d'ailleurs à une forme d'introspection intime que se livre ici le cinéaste, pour la décliner sous l'angle fécond de la fiction. Soit l'histoire de Oliver (Ewan McGregor), illustrateur de 38 ans dont l'existence est bouleversée par la disparition de son père (Christopher Plummer), 4 ans à peine après son coming out. Avec un chien, et des interrogations à n'en plus finir pour héritage, Oliver s'enfonce dans une dépression larvée, moment où sa rencontre avec Anna (Mélanie Laurent) vient insensiblement modifier la perspective, résonnant comme une invitation à s'arracher à son no man's land sentimental...

Du deuil à la naissance du sentiment amoureux, la matière est sans nul doute classique. Elle trouve pourtant, devant la caméra de Mike Mills, une articulation originale, où les époques se répondent dans une partition discordante mais complémentaire, sur les pas d'un protagoniste vivant son histoire à l'aune de celle de ses parents. Soin apporté au détail, mise en scène inventive, la manière est irréprochable, à laquelle le réalisateur ajoute une tonalité d'une délicate justesse, arpentant la nébuleuse des sentiments dans un mélange de pudeur et de profondeur. Porté par un trio d'exception -Ewan McGregor, en particulier, y est épatant de fragilité complice-, le résultat tient du discret enchantement: bercé par une forme de souveraine douceur mélancolique, Beginners est de ces films qui donnent envie de faire un bout de chemin avec ses protagonistes, ici ou là-bas, à fleur des aspérités de l'existence.