[À la télé ce soir] 42e cérémonie des César

Présentée par l'humoriste Jérôme Commandeur et dépourvue de président de cérémonie suite au forfait de Roman Polanski (dont la nomination avait fait polémique), voici donc la 42e cérémonie des César. Avec leurs onze présélections, Elle, le thriller de Paul Verhoeven adapté de Philippe Djian, et Frantz, le drame de François Ozon librement inspiré par une pièce de Maurice Rostand, caracolent en tête des nominations. Juste devant Ma Loute, comédie de Bruno Dumont, et Mal de pierres, histoire d'amour post Seconde Guerre mondiale dans la Provence des années 50 signée Nicole Garcia. Et les Belges dans tout ça? Virginie Efira peut rêver du titre de meilleure actrice pour son rôle d'avocate pénaliste en plein néant sentimental dans Victoria de Justine Triet et les infatigables frères Dardenne sont en lice pour la statuette du meilleur film étranger avec La Fille inconnue... Vous pouvez déjà commencer à vous entraîner avec le bouton "avance rapide" de votre Voocorder.

CÉRÉMONIE PRÉSENTÉE PAR JÉRÔME COMMANDEUR. Ce vendredi 24 février à 21h00 sur Be 1.