Le créateur de La Casa De Papel aux commandes d'une nouvelle série Netflix

Au début du mois, Netflix avait annoncé un partenariat exclusif avec Alex Pina, qui dirigera de nouvelles séries pour la plateforme de streaming vidéo. La première est désormais sur les rails alors que La Casa De Papel s'impose toujours comme la série non anglophone la plus regardée de l'histoire de Netflix.

Alex Pina sera donc aux commandes de White Lines, une fiction qui plonge le spectateur au coeur des déboires d'Ibiza. La station balnéaire se retrouve sous les projecteurs mondiaux lorsque le corps sans vie d'un célèbre DJ anglais est retrouvé vingt ans après sa disparition. La soeur du défunt décide de joindre l'île espagnole pour mener l'enquête mais elle se heurte rapidement à un monde huppé décadent qui multiplie les manigances.

Pour l'instant, aucun nom d'acteur n'a été évoqué pour incarner les personnages de cette série qui ne devrait pas être diffusée avant 2019. A la production, nous retrouverons donc Alex Pina et Cristina Lopez Ferraz, qui représenteront Vancouver Media, mais également Andy Harries et Sharon Hughff de Left Bank, la société britannique à qui l'on doit notamment la série à succès The Crown.

Octavia Spencer incarnera la première femme afro-américaine millionnaire

Netflix a multiplié les annonces ce dimanche lors de la Television Critics Association. La plateforme de streaming a également dévoilé le lancement prochain d'une série dédiée à Madam C.J. Walker, basée sur les livres de la journaliste A'Lelia Bundles, descendante de cette femme à la destinée exceptionnelle.

C'est l'actrice américaine Octavia Spencer (The Help, The Shape of Water) qui campera prochainement Madam C.J. Walker dans cette fiction distribuée par Netflix et produite par le basketteur LeBron James qui raconte le destin extraordinaire de la première femme afro-américaine millionnaire.

Huit épisodes retraceront le parcours de cette pionnière dans l'industrie des produits cosmétiques et capillaires qui a fait fortune et est devenue la première femme noire millionnaire de l'histoire des Etats-Unis à une époque où l'industrie américaine était majoritairement aux mains de Blancs de sexe masculin.

Fille d'esclaves qui a perdu ses parents à sept ans, a été mariée à ses quatorze et fut veuve à vingt, Sarah Breedlove -de son vrai nom- a connu un parcours de vie compliqué. Cette blanchisseuse payée 1 dollar 50 la semaine a pourtant vu sa vie basculer lorsqu'elle a découvert un soin capillaire révolutionnaire pour cheveux afro qui lui a permis de bâtir et de léguer à sa mort en 1919 un véritable empire commercial, la société Madame C.J. Walker Manufacturing Company.

L'épisode pilote de la série, qui sera dirigé par Kasi Lemmons (Talk to Me), sera tourné prochainement.