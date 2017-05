Tim Darcy/Ryley Walker/Angel Olsen: il était trois fois l'Amérique...

Honneur à Tim Darcy. Grand échalas au visage de jeune premier, le chanteur et guitariste de Ought qui sortait il y a quelques mois son premier album solo délaisse le son nerveux et les rythmes saccadés de son groupe montréalais (Darcy est un exilé) pour un univers plus poétique et intime. Il était passé par La Rotonde accompagné de musiciens. Une première date de tournée européenne assurée vidé par le décalage horaire. Il se défend nettement mieux seul avec sa guitare et son timbre David Byrnien. Des relents de Nico, quelques nouvelles chansons (déjà)... Une agréable mise en bouche.

Si Darcy a des allures de gendre idéal, Ryley Walker, c'est plutôt le beau-frère avec qui partager des mauvais coups. Originaire de l'Illinois, Walker, 27 ans, est un héritier de Bert Jansch, de Tim Hardin et du père Buckley... Le folk est mort, vive le folk. Entouré de fameux musicos, le guitar hero acoustique étire et secoue ses ballades jusqu'à nous y perdre avec une aisance désarçonnante. Envoûtés par ce folk très instrumental tirant vers le jazz. Le magnifique The Roundabout, extrait de son dernier album (Golden Sings That Have Been Sung), produit par un ancien Wilco, fait chavirer. Tandis que Primrose Green, du nom d'un breuvage psychotrope qu'il ingurgitait avec ses potes à l'adolescence, achève la démonstration. Walk(er) on the wild side...

Cherry on the cake, c'est la géniale Angel Olsen qui a pour mission de mettre un terme à la soirée. Ancienne collaboratrice de Bonnie Prince Billy, la native du Missouri vient d'enchaîner avec Burn Your Fire For No Witness et My Woman deux albums formidables à la sincérité confondante. Et si les concerts de la jeune femme laissaient parfois un peu à désirer, la désagréable impression de la voir entourée par un groupe de bras cassés s'est aujourd'hui évaporée. Hi-Five, Shut Up Kiss Me, Give It Up... Trait d'union entre une Hope Sandoval, une Cat Power et une Courtney Barnett, un pied dans l'Americana, l'autre dans le rock des années 90, Olsen enquille ce qui serait des tubes si la radio d'aujourd'hui était bien faite. Entamé en solo pour lancer le rappel, Unfucktheworld se termine en groupe suivi de l'irrésistible Never Be Mine. Angel heart...