Suivez le festival danois Roskilde en direct!

Alors qu'on entre dans le vif du sujet du côté des festivals d'été, avec Rock Werchter et Couleur Café qui démarrent respectivement ces jeudi et vendredi, on continue en parallèle notre tour du monde des festivals à suivre en live streaming, en partenariat avec Red Bull TV. Cette semaine, c'est le Roskilde Festival, plus grand festival scandinave (130.000 spectateurs de 75 nationalités!), qui est à l'honneur du 28 juin au 1er juillet.

Comme d'accoutumée, la programmation du stream évoluera tout au long du festival au fur et à mesure que les autorisations de diffusion sont obtenues ou non. Mais on peut déjà confirmer, à l'heure d'écrire ces lignes, la présence de Phlake, G-Easy, The Hellacopters, Savage Rose, 67, Hun Solo, Popcaan, Margo Price, Elza Soares, Jah9, Den Sorte Skole, First Hate, Tinashe, Mats Gustafsson's Nu Ensemble, Slowdive, Kellermensch, Angel Olsen, Seun Kuti & Egypt 80 ft. Yasiin Bey, Moderat, The Rumour Said Fire, Jenny Hval, Neurosis et Sort Sol.

Des rediffusions seront également prévues: le plus facile est de consulter le programme directement dans le player ci-dessous. Enjoy!