Record absolu pour le Dour Festival 2017 avec 242.000 festivaliers

L'édition 2017 du Dour Festival a marqué un nouveau record d'affluence avec 242.000 festivaliers, soit 7.000 en plus par rapport au record de 2016 (235.000). Ils furent 37.000 mercredi sur le site de la Machine à feu, 48.000 jeudi, 50.000 vendredi, 55.000 samedi, soit le record absolu d'un jour, et 52.000 dimanche, soit une moyenne journalière de 48.400. 250 groupes et artistes, dont 55 belges, ont assuré, sur 7 scènes, une très riche programmation empreinte de diversité musicale et de volonté de proposer des découvertes.

Le méga-camping du Dour Festival 2017 a accueilli quelque 40.000 campeurs, dont un certain nombre ont opté pour le "Green Camping", une nouvelle offre d'hébergement basée sur le respect de l'environnement. On notera encore, côté chiffres, que près de 48 kilomètres de barrières ont été placées pour délimiter et sécuriser l'énorme site dourois. L'événement a, par ailleurs, mobilisé 3.500 bénévoles.

L'écho médiatique a été assuré par quelque 1.500 journalistes accrédités. "Le Festival de Dour a une fois de plus montré qu'il reste le plus grand événement musical en Belgique francophone", ont tenu à préciser les organisateurs. Le budget global du Dour Festival est de 13 millions d'euros, qui induisent directement ou indirectement l'équivalent de 225 temps pleins liés au festival, en plus des 15 emplois à l'année. Les organisateurs ont par ailleurs annoncé dimanche en début de soirée que cette édition s'est déroulée sans heurts majeurs. Mille policiers ont été mobilisés pendant toute la durée de l'événement. La Croix Rouge, présente sur le site du festival 24h/24 depuis mercredi avec un de ses dispositifs les plus importants de l'année en Wallonie, avait annoncé vendredi à la mi-journée avoir passé le cap des 1.100 interventions auprès des festivaliers.

Les concerts se sont terminés tard dans la nuit de dimanche, avec Justice en tête d'affiche. Le 30e Dour Festival aura lieu du 11 au 15 juillet 2018. 500 tickets seront mis en vente ce lundi 17 juillet à midi via tickets.dourfestival.be au tarif préférentiel de 145 euros.