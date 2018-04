Nuits Bota: Juliette Armanet, bête de scène

Il y a un an, elle se faufilait déjà dans l'affiche des Nuits. C'était au Cirque royal, alors encore largement inconnue, en première partie de Suarez. Aujourd'hui, Juliette Armanet aurait facilement pu remplir la même salle sur son seul nom. Elle n'est plus "l'une des nouvelles (nouvelles) têtes" d'une "nouvelle (nouvelle) vague". Le genre de scène que la chanson française (et la machine médiatique) génèrent régulièrement, et qui doit à chaque fois ramener une nouvelle audience, un nouveau public. En l'occurrence, Juliette Armanet a trouvé mieux: le grand public.

...