Le vinyle HD sera commercialisé en 2019

La start-up autrichienne Rebeat Innovation, qui avançait il y a deux ans qu'elle travaillait sur une version "haute définition" de vinyle, procurant un son plus fidèle, un volume supérieur et une durée plus longue. En déposant le brevet européen pour son invention, la société de Günter Loibl n'avait pas annoncé de date de sortie. Aujourd'hui, la chose se précise puisque Rebeat a reçu un financement de 4,8 millions de dollars, propulsant à priori la date de sortie à courant 2019.

Le processus vise à convertir directement la musique en carte 3D topographique, puis la retranscrire au laser sur le vinyle, ce qui occasionne moins de perte d'information audio et plus de précision. Le procédé permet, selon les déclarations de Loibl à Pitchfork, d'augmenter de 30% la durée et le volume sonore des LP et de produire un son plus fidèle. La technique évite également l'utilisation des produits chimiques importants dans la fabrication traditionnelle des vinyles, un bonus écologique non négligeable. À l'heure actuelle, la société a commandé un onéreux système de laser (600.000 $) qu'ils attendent pour cet été et ont pour objectif de présenter leurs premiers pressages en octobre à la Making Vinyl Conference de Detroit. "Après, ça prendra encore huit mois pour faire tous les ajustements. Donc pour l'été 2019 on devrait voir apparaître les premiers vinyles HD en magasin", annonce Günter Loibl.

Guillaume Scheunders