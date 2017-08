Le Soldat Rose 3: Renan Luce et Olivia Ruiz dans le premier extrait

Le Soldat Rose à la fabrique de jouets, le troisième chapitre du conte musical de Pierre-Dominique Burgaud, a son premier single, Frère et soeur. À la composition, on trouve la famille Souchon: Alain, Pierre et Ours (Charles). La première représentation du Soldat Rose 3 se déroulera à l'Olympia ce 22 novembre. L'album, quant à lui, sera disponible deux jours plus tard, avec notamment Zazie, Gäetan Roussel, Calogero ou encore Jean-Louis Aubert.