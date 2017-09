Le Fly Away Festival fait ses valises et part pour l'Italie

Dimanche, le Fly Away Festival a clôturé sa 2e édition en laissant à ses 750 festivaliers des étoiles plein les yeux. Ceux-ci ont regagné la Belgique dans 4 vols affrétés spécialement pour l'occasion, après 5 jours dans le cadre idyllique du Club Med de Cargèse en Corse, en compagnie de Warhaus, Talisco, Great Mountain Fire, Soldout et bien d'autres.

Au lendemain du retour, le Fly Away annonce d'ores et déjà une troisième édition pour 2018. Et quittera Cargèse pour s'établir cette fois-ci dans le sud de l'Italie, à Napitia, du 12 au 16 septembre.

Hyphen Hyphen est le premier nom à être annoncé à l'affiche de cette 3e édition. La vente des tickets pour le public débutera le dimanche 22 octobre à 14h00. Les membres de la Communauté Fly Away auront accès en primeur à cette mise en vente dès le 8 octobre à 14h00.

Les carnets de bord phot des artistes à l'édition 2017 du festival: Talisco - Great Mountain Fire - Balimurphy - Faon Faon.