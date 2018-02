La playlist de février: 4 heures de musique à (re)découvrir

Avec dedans Franz Ferdinand, Rhye, Mugwump, Flying Horseman, Alela Diane, Field Music, No Age, Shopping, Benjamin Schoos, Lawrence Le Doux, Guy One, Vald, La Smala, Baloji, Veence Hanao, Arthur H, Migos, Ty Segall, Anna Burch, Mathias Bressan, Hollie Cook, The James Hunter Six, Django Django, Raoul Vignal, Glass Museum, Cannibale, Justin Timberlake, Mellissa Kassab, Robocobra Quartet, Cléa Vincent, Catastrophe, Calexico, Run Sofa, Nils Frahm, First Aid Kit, Grems, Nabihah Iqbal, Convok, Tune-Yards, Swing, Fu Manchu, The Limiñanas, The Go! Team, Xylouris White, Blondy Brownie, Glen Hansard, Shame, King Gizzard & the Lizard Wizard, Black Rebel Motorcycle Club, Chloé, Tiron & Ayomari, Guizmo, Serpent Power, Nicole Willis, Lhasa De Sela, Piano Club, Angèle, Greg Houben, Samir Barris, Dholes et Atome.

À écouter via la playlist multiplateformes ci-dessus ou directement chez Spotify, Deezer ou YouTube.