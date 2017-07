La City Parade sera payante à partir de 17h00

Pour financer les mesures de sécurité supplémentaires dans le contexte de la menace terroriste, une participation de 10 euros sera demandée sur place à partir de 17h00. Des préventes, au prix de 6 euros, sont également disponibles via l'adresse www.cityparade.be.

Cette 17e édition aura lieu le samedi 26 août de 15h00 à 01h00 sur le thème "All you need is love", au plateau du Heysel à Bruxelles. Toute personne arrivée avant 17h00 aura accès au site gratuitement. Elle pourra déjà profiter du bas du boulevard du Centenaire et des podiums Urban et House/Deep House.

A partir de 17h00, l'entrée se fera exclusivement par le haut du boulevard et sera payante: 6 euros en prévente, 10 euros sur place. La participation financière est justifiée par l'organisateur par les mesures de sécurité supplémentaires requises dans le contexte de prévention actuel. Le site de 75.000 m2 sera clos avec des contrôles aux accès. Il est conseillé de ne pas venir avec des sacs.

Les chars paraderont sur le boulevard du Centenaire de 17h30 à 22h30. Plus de 100 DJ se produiront sur trois podiums et 18 chars.

Le podium Urban, parrainé par Daddy K, sera consacré à la musique RnB, hip-hop, latino, reggaeton, afro, trap et ragga. Une vingtaine de graffeurs réaliseront en live des toiles, qui seront offertes ensuite à des Maisons de jeunes. Des battles de breakdance seront également organisées. Une rampe sera installée pour des démonstrations professionnelles de skateboard, rollers ou encore BMX. Le public pourra en profiter en dehors de ces démonstrations.

Le podium House/Deep House est parrainé par Kid Noize. Parmi les DJ programmés, figurent entre autres Mademoiselle Luna, DJ Licious, Dave Lambert, Peter Luts ou Ken Colt.

Le podium Techno/Tech House/Rétro House, situé sur la partie supérieure du boulevard du Centenaire, accueillera notamment Ken Ishii, Jack de Marseille, Marco Bailey, Steve Redhead et Fabrice Lig.

Deux villages de foodtrucks seront également accessibles. Par ailleurs, des City Trips sont proposés en collaboration avec la fédération Horeca de Bruxelles.

L'édition 2016, déjà organisée à Bruxelles, avait rassemblé plus de 62.000 personnes.