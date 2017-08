La 6e édition du Ronquières Festival sold out pour la 3e fois

Lors de son lancement en 2012, le Ronquières Festival avait accueilli 12.000 participants. Il n'a depuis jamais cessé de monter en puissance pour atteindre les 36.000 fans en deux jours lors de l'édition 2016. "C'est notre 3e sold out et notre 2e une semaine avant l'événement", a expliqué Jean-Yves Reumont, porte-parole du festival.

"Nous n'avons pas augmenté la capacité des deux scènes, Babord et Tribord, car nous voulons garder l'esprit de convivialité qui nous caractérise, mais, avec le sold out, nous pourrions un peu adapter la capacité à l'avenir", confie-t-il. Le camping, dont les portes s'ouvriront ce vendredi à 16h00, accueillera quelque 3.000 festivaliers.

Les fans du Ronquières Festival pourront applaudir samedi Berywam, Keep Yourself Alive, Noa Moon, Romeo Elvis & le Motel, les Américains de House of Pain, Soldout, Matmatah, Suarez, Bigflo & Oli, Archive, Air, Kid Noize et Salut c'est cool. La programmation de dimanche proposera Bob Doug, Konoba, Mustii, Delta, Emma Bale, Cali, Paradis, Vianney, Julien Doré, LP et le DJ Henri PFR, qui assurera la clôture du festival. Un groupe régional, lauréat d'un tremplin organisé pour la première fois en 2017, se produira en ouverture du festival.

Parmi les nouveautés de l'édition 2017, les organisateurs ont mis sur pied un paiement des consommations avec une carte baptisée 'Cashless' qui remplacera les tickets-boissons. "Cette carte sera le seul moyen de paiement dans les commerces du festival, où on ne pourra donc plus acheter avec de l'argent liquide. Les festivaliers pourront l'acquérir sur place et la recharger soit avec de l'argent cash ou en paiement électronique", explique Jean-Yves Reumont. Un accent a également été mis sur la mobilité: le site www.rfmobilite.be donnera des informations en temps réel pour se rendre le plus aisément possible au festival.

Le Ronquières Festival adhère à la charte 'Festival Wallonie Demain', qui rassemble 18 grands festivals wallons dans un esprit de respect de l'environnement. Plusieurs actions seront ainsi mises sur pied durant les deux journées: îlots de tri des déchets, gobelets et vaisselle réutilisables, développement du transport en commun via des navettes gratuites, éclairage LED, utilisation des produits locaux dans les repas, etc.