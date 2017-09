Impériale InOrguration à Bozar

Muet depuis 40 ans suite à un incendie en 1967, l'orgue du Palais des Beaux-Arts conçu par Victor Horta s'apprête à renaître de ses cendres. Aujourd'hui, le prestigieux instrument a retrouvé sa voix et est désormais prêt à reconquérir la place qui lui revient.

Il a fallu attendre 1988 pour que la rénovation débute. Grâce à Bernard Focroulle accompagné d'une poignée d'organistes experts, la restauration de l'orgue a représenté à elle seule l'un des dossiers les plus longs et les plus complexes gérés par les équipes de Bozar ces dernières années. Les mécènes, donateurs et fonds privés ont également été d'un soutien financier décisif.

Le concert d'ouverture aura lieu ce vendredi 15 septembre sous la direction d'Olivier Latry l'organiste en charge de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il sera accompagné par l'orchestre national de Belgique sous la direction de Hugh Wolff, son nouveau chef.

Le 18 septembre, l'organiste Bernard Focroulle prendra la relève de l'inauguration en proposant une création mondiale alliant tradition et modernité. Le concert de clôture sera donné le 22 septembre par l'Orchestre Philharmonique de Liège et proposera la symphonie n° 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns. Que la fête de l'orgue commence...

Elisa Brevet