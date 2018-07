Dour: 30 groupes incontournables de cette trentième édition

Jeudi

Wyatt E.

Jeudi, la Caverne, 14h45

Supergroupe liégeois (Leaf House, The K.), Wyatt E. met de la couleur dans le post-rock, avec une musique instrumentale et mystique aux sonorités orientales. Good trip.

Le Villejuif Underground

Jeudi, la Caverne, 16h

Rassemblant un chanteur australien et trois musiciens de la banlieue parisienne, la dernière trouvaille de Born Bad Records s'agite entre pop et garage bien secoué.

Dead Cross

Jeudi, la Caverne, 22h30

Le taulier ne pouvait manquer ça. Comme (quasi) chaque année, Mike Patton est là, cette fois avec Dave Lombardo (Slayer), et leur projet Dead Cross.

Booba

Jeudi, 23h, Last Arena

Le Duc de Boulogne, numero uno du rap jeu hexagonal, tête d'affiche du Dour festival. Le choc des cultures. Ou la preuve que Dour a su évoluer avec son public.

The Chemical Brothers

Jeudi, 1h, Last Arena

La vague big beat nineties est passée, mais eux sont restés. En attendant l'arrivée de son 9e album, le duo électronique viendra retourner la plaine de Dour. Push the button !

Vendredi

Daniel Avery

Vendredi, Redbull Elektropedia Balzaal, 21h

Cinq ans après le formidable "Drone Logic", Daniel Avery vient de publier un second album techno, plus sombre, mais tout aussi racé.

Slowdive

Vendredi, Petite maison dans la prairie, 20h15

Avec son nouveau disque, le premier en... 22 ans, le groupe-phare de l'indie rock anglais signe un come-back retentissant! Shoegaze's not dead...

Forever Pavot

Vendredi, la Caverne, 17h15

Présent au générique du dernier Charlotte Gainsbourg, Forever Pavot est surtout l'un des électrons libres les plus passionnants de la pop française actuelle.

Veence Hanao

Vendredi, le Labo, 18h15

Relancé par Le Motel, Veence Hanao est sorti de sa retraite anticipée avec le passionnant "Bodie", confirmant sa place unique dans le rap belge.

Shame

Vendredi, la Petite maison dans la prairie, 16h45

From London, les jeunes post-punks politisés de Shame sont un peu la sensation rock du moment, grâce à des concerts corsés et un premier album brûlant.

Mura Masa

Vendredi, 1h30. Last Arena

Premier headliner annoncé à l'automne dernier, Mura Masa a 22 ans et croise électronique, pop et hip-hop, dans un mix très générationnel. Carton assuré.

Choolers Division

Vendredi, 14h30, Labo

Quand deux rappeurs trisomiques et deux musiciens expérimentaux se rencontrent, cela donne une proposition hip-hop aussi agitée qu'originale.

070 Shake

Vendredi, Labo, 22h

Si le dernier album de Kanye West s'est révélé un brin poussif, il a au moins permis de mettre en avant la rappeuse 070 Shake, révélation hip-hop du moment.

Samedi

Altin Gün

Samedi, Labo, 17h

Le revival psyché-rock turc n'en finit plus de faire des émules. La preuve avec Altin Gün, savoureuse combinaison hollando-turque basée à Amsterdam.

Bagarre

Samedi, Labo, 22h

Entre eurodance, dub, techno, et disco, on n'est toujours pas certain d'avoir saisi où veulent aller les Français Bagarre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils y vont. Boxon assuré.

Nils Frahm

Samedi, la Petite maison dans la prairie, 22h30

C'est aussi ça, la magie de Dour: programmer au milieu du chaos les mélodies en apesanteur du pianiste Nils Frahm, entre classique et électronique.

R+R=NOW

Samedi, Boombox, 20h30

Le pianiste Robert Glasper, à la tête d'un supergroupe jazz, avec notamment Terrace Martin, Taylor McFerrin, et Christian Scott. Un must.

Mount Kimbie

Samedi, La petite maison dans la prairie, 20h30

Taggé "post-dubstep" à ses débuts, le duo Mount Kimbie est surtout devenu une élégante embarcation electronica, à la fois tendue, libre et chaleureuse.

Dimanche

Kokoko

Dimanche, 22h, Labo

Du post-punk afro, mis en boîte par des musiciens congolais et leurs drôles d'instruments bricolés, rejoints par les bidouillages électro du Français Débruit. Total zinzin.

Tyler, The Creator

Dimanche, 23h30, Last Arena

Une évidence que de voir débarquer à Dour le rappeur US, sa voix aux profondeurs abyssales et son flow aussi rigolard que flippant.

Big Boi

Dimanche, 19h30, Last Arena

Moins médiatisé qu'Andre 3000, son comparse au sein du légendaire duo Outkast, Big Boi a le mérite, lui, de continuer à sortir des albums fendards.

Nekfeu

Dimanche, Last Arena, 21h30

Nekfeu une fois, le samedi, avec ses potes de L'Entourage. Nekfeu, une deuxième fois, le lendemain, en solo. À Dour, le rappeur parisien est comme chez lui.

Lomepal

Dimanche, boombox, 22h30

Être ou ne pas être rap, Lomepal refuse de trancher sur son album "Flip", dont le carton lui vaut de revenir faire un tour à Dour.

BCUC

Dimanche, Boombox, 18h45

Au programme du collectif afrofunk de Soweto, un groove bouillonnant et galvanisant, à faire remuer un mort. Imparable.

Girls In Hawaii

Dimanche, La petite maison dans la prairie, 20h30

Et de six pour les Girls In Hawaii, qui, dès leur tout premier passage en 2002, ont trouvé à Dour le tremplin idéal pour leur indie rock sensible.

Thee Oh Sees

Dimanche, la Caverne, 21h

Infatigable, John Dwyer est de retour avec son groupe Thee Oh Sees. L'assurance d'une bonne dose de rock garage qui dépote, cracra juste comme il faut.

Moses Boyd

Dimanche, le Labo, 18h15

La vague rénovatrice jazz touche aussi la scène anglaise. La preuve avec le fabuleux batteur Moses Boyd, précédé sur la même scène par le Ezra Collective.