Aretha Franklin veut ouvrir un petit club à Detroit

La "reine de la soul", âgée de 75 ans, qui réside actuellement dans une banlieue lointaine de Detroit, avait annoncé en février qu'elle s'apprêtait à enregistrer un dernier album, produit en partie par Stevie Wonder, avant de mettre un terme à sa carrière en studio.

Dans l'interview donnée mercredi au quotidien de Detroit, la chanteuse aux 18 Grammy Awards précise qu'elle réfléchit depuis quelques années déjà à la possibilité d'ouvrir un "petit club" dans la capitale américaine de l'automobile, où elle a grandi et entend se réinstaller prochainement.

"Je chanterais de temps à autre, et bien sûr, je ferais venir des artistes spéciaux, des préférés du public de Detroit, pour qu'ils jouent à Detroit", a-t-elle déclaré au journal. Le club "s'appellerait Aretha's (chez Aretha)", tout simplement, a ajouté la chanteuse aux multiples hits, de Respect, une reprise d'un titre d'Otis Redding, à I Say a Little Prayer ou Chain of Fools ou (You make me feel like) A Natural Woman.

La chanteuse, née à Memphis, dans le Tennessee, a commencé à enregistrer ses premiers albums à l'âge de 14 ans, dans l'église de son père, un pasteur baptiste. Elle avait indiqué en février vouloir désormais passer davantage de temps avec ses petits-enfants.