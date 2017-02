Alpha Blondy, Damian Marley et Emir Kusturica à l'affiche de Couleur Café

Les artistes de reggae Alpha Blondy et Damian Marley ou encore les rappeurs américains Lil Dicky et Flatbush Zombies se produiront lors du festival bruxellois.

Le festival s'adresse particulièrement aux amateurs de soul, hip hop, funk, reggae et world music, rappellent les organisateurs. Couleur Café a désormais confirmé la présence de 19 artistes, notamment Kabaka Pyramid, le rappeur bruxellois Roméo Elvis ainsi que les Français Demi Portion et Kery James. Le festival accueillera également l'artiste malienne Oumou Sangare, le Congolais Mbongwana Star et la Brésilienne Flavia Coelho.

Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra ainsi que Lamomali, le nouveau projet de Mathieu Chedid, figurent aussi au programme de l'édition 2017.

La vente des tickets a repris ce vendredi sur le site internet du festival (www.couleurcafe.be) ainsi que dans les points de prévente habituels.

Organisé sur le site de Tour et Taxis depuis 1994, le festival déménage cette année sur le plateau du Heysel et se tiendra du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet.