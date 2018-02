Vidéo: Manu Payet se la joue Orelsan pour annoncer les César

Si l'idée était super à la base, reprendre le morceau Basique d'Orelsan s'est révélé plus compliqué que prévu pour l'acteur des films RTT et Les infidèles. Un clip bien réalisé avec un long plan séquence à la manière de clip original, mais un flow qui nous rappelle le fossé qui peut exister entre les acteurs français et américains. On est plus proche du malaise que des géniales prestations de Milly Bobby Brown dans The Tonight Show ou Natalie Portman dans Saturday Night Live!

Pour le reste, Payet flirte avec l'actualité, il dénonce l'affaire d'Uma Thurman avec ses deux suiveuses habillées à la Beatrix Kiddo, défend les producteurs qui n'ont rien à se reprocher ("les producteurs de ciné ne sont pas tous des porcs hashtagués") et finit par annoncer les favoris de la cérémonie que sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut et Le sens de la fête.