Leos Carax va réaliser un film avec Adam Driver et Rihanna

Le réalisateur français Leos Carax, connu pour des films comme Boy Meets Girl ou Mauvais sang sorti en 1986, sera bientôt de retour avec le long métrage Annette. Parmi les acteurs, on retrouvera le très demandé Adam Driver, que l'on a récemment pu voir dans Paterson de Jim Jarmush ou dans le film Silence de Martin Scorsese. Il donnera la réplique à la chanteuse barbadienne Rihanna dont le nom était apparu sur une affiche du film le mois dernier. Mais jusqu'ici, rien n'a filtré quant au contenu du film et des rôles des deux acteurs. Rooney Mara (Her, Carol) devait aussi être de la partie, mais d'autres engagements l'ont forcée à se retirer du projet.

Ce film est décrit comme un drame musical qui reprendra des chansons du groupe américain Sparks et sera le premier long métrage en anglais dirigé par Leos Carax. On apprend également sur Variety que les droits de distributions américains et canadiens ont été achetés par la plateforme de streaming d'Amazon, qui semble bien partie pour s'installer dans la durée aux côtés de Netflix.

D'après le site spécialisé IMDb, le film, dont le tournage commencera ce printemps à Los Angeles, est prévu pour 2018, sans toutefois donner de période précise.