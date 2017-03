Le festival Millenium innove pour sa neuvième édition

Cette année, le festival international du film documentaire Millenium, qui se déroulera du 24 mars au 2 avril, a reçu plus de 1000 candidatures de films, soit 200 de plus que les années précédentes. Cela implique quelques nouveautés au programme, à commencer par l'arrivée de l'Actor's Studio à la liste déjà longue des cinémas qui accueillent le festival (Aventure, Galeries, Bozar et Civa).

Autre nouveauté pour cette année, l'événement comportera une compétition exclusivement réservée aux oeuvres belges. Avec l'aide de cinergie.be, webzine consacré au cinéma belge, 11 films ont été choisis parmi les 136 candidatures. Certains traitent de sujets proches de nous tandis que d'autres nous font voyager en Turquie, à La Nouvelle-Orléans ou encore à la frontière entre l'Arizona et le Mexique.

Parmi les 75 documentaires sélectionnés, plus de 40 seront diffusés pour la première fois en Belgique lors du festival. Cette année, la sélection fait la part belle aux oeuvres montrant l'impact positif ou négatif que peut avoir le Web sur nos vies. En choisissant ce sujet, Lubomir Gueorguiev, le président du Millenium, cherche à s'adresser particulièrement à la génération Y.

Les attentats de Bruxelles s'étant déroulés lors de la dernière édition de l'évènement, les organisateurs ont eu à coeur de proposer des films qui abordent la question de la radicalisation sans pour autant montrer la violence.