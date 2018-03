La fréquentation des cinémas belges a légèrement augmenté

La fréquentation affiche une tendance légèrement à la hausse (+0,76%), alors qu'elle avait reculé de 8% en 2016. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 161 millions d'euros en 2017 contre 148,2 millions d'euros un an plus tôt.

La reprise, déjà observée fin 2016, s'est poursuivie en 2017. Celle-ci s'explique notamment par l'offre importante d'oeuvres au cours de l'année écoulée mais aussi par les investissements continus des exploitants en vue d'offrir une expérience unique. "Les salles de cinéma sont modernisées et les équipements de projection et de son deviennent de plus en plus performants et de meilleure qualité, aussi bien pour les salles IMAX 3D, celles 4Dx (...)", explique Thierry Laermans, secrétaire général de la FCB.

De manière générale, la Belgique enregistre une moyenne de fréquentation des cinémas par habitant supérieure à la tendance européenne. Les Belges vont ainsi près de deux fois par an voir un film sur grand écran. C'est un peu plus que les citoyens européens, mais moins que l'Irlande et la France qui enregistrent une moyenne de plus de trois sorties au cinéma par an.

Dans l'ensemble, les films américains, soit 31% du nombre total de films proposés en 2017, ont représenté 76% des ventes totales de tickets. À l'inverse, les oeuvres européennes ont généré 13,7% du chiffre d'affaires, bien qu'elles représentent environ près de la moitié des films sortis. Le nombre de productions belges a lui augmenté, passant de 34 en 2016 à 45 en 2017, soit 8,5% des oeuvres proposées pour un chiffre d'affaires s'établissant à 8,4% du total (13,6 millions d'euros).

Fortes de leurs bons résultats, les productions américaines s'approprient l'entièreté du top 10 des films qui ont attiré le plus de visiteurs en Belgique en 2017. Sept d'entre eux ont d'ailleurs enregistré plus d'un demi-million de spectateurs, à savoir La Belle et la Bête, Moi, moche et méchant 3, Fast and Furious 8, Star Wars: Les Derniers Jedi, Pirates des Caraïbes: La Vengeance de Salazar, Cinquante nuances plus sombres et Baby Boss. Suivent Tous en scène, Dunkerque et Ça.

Côté productions belges, les films flamands, dont certains sont toujours en salles, dominent clairement, avec un top 10 presque intégralement complété par le nord du pays. Le long métrage F.C. De Kampioenen 3: Forever enregistre le plus d'entrées (309.692) devant Bigfoot Junior (212.633), Het Tweede Gelaat (206.933) et Le Fidèle (134.961). Le film francophone suivant, Noces de Stephan Streker, n'atteint pas le top 10 avec ses 42.000 entrées.

TOP 10 FILMS BELGES 2017 FC De Kampioenen 3: Forever: 309.692 Bigfoot Junior: 212.633 Het tweede gelaat: 206.933 Le Fidèle: 134.961 Helden boven alles: 107.972 K3 Love Cruise: 104.760 D5R: 101.956 Ghost Rockers, voor altijd: 95.891 De premier: 63.970 Alleen familie: 61.303