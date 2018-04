John Cameron Mitchell, rencontre du troisième type

Un titre qui n'aurait pas déparé au répertoire des Undertones, et John Cameron Mitchell, le réalisateur de Hedwig and the Angry Inch, aux commandes: How to Talk to Girls at Parties comptait forcément parmi les curiosités les plus attendues du dernier Festival de Cannes. Pour se révéler, à l'autopsie, l'un des films les plus enthousiasmants vus sur la Croisette, une bouffée d'exubérance décalée à rebours de l'humeur ambiante. Après une incursion, réussie au demeurant, dans l'orthodoxie indé le temps de Rabbit Hole, Mitchell revient à l'excentricité qui a fait de lui, parmi d'autres qualités, une icône du cinéma queer. Un modèle certifié du Hedwig susnommé -comédie musicale autour d'une rock star transsexuelle est-allemande poursuivant son ex-amant ayant plagié ses chansons- à Shortbus, décryptage sexuellement libéré des comportements amoureux.

...