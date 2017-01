[Critique ciné] The Event, une expérience émotionnelle intense

Sergei Loznitsa organise au montage ce que tournèrent à l'époque et en noir et blanc huit cameramen. Le réalisateur ukrainien nous place littéralement au coeur des choses, nous faisant vivre les événements et leurs échos comme en temps réel (on voit déjà passer un certain Vladimir Poutine...). Certes ceux que l'Histoire intéresse peu pourront se sentir largués. Mais la Cinematek a bien eu raison de distribuer elle-même une oeuvre de témoignage qui offre aussi une expérience émotionnelle intense.

De Sergei Loznitsa. 1h14. Sortie: 25/01. ****